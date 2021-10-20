Министры обороны НАТО оценят возможности ракетного и ядерного потенциала России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На предстоящей встрече 21-22 октября министры обороны НАТО оценят возможности российского ракетного и ядерного потенциала, в том числе гиперзвуковые ракеты. Такое заявление в среду, 20 октября, сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы также дадим оценку нашей ответной реакции на угрозу, исходящую от российских ядерных ракетных систем», - заявил генсек НАТО.

Как сообщил Столтенберг, НАТО поддерживает создание механизмов контроля над вооружениями с участием США, России и Китая.

Генсек НАТО также прокомментировал решение России приостановить работу дипмиссий альянса. По его словам, подобная мера не способствует диалогу, однако НАТО готова его продолжать, отметив, что альянс воспринимает кризис в отношениях с Москвой как аргумент в пользу продолжения диалога, который необходим в напряженных отношениях.