Европарламент присудил Навальному премию "За свободу мысли" имени Сахарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент присудил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2021 год Алексею Навальному. Об этом в среду, 20 октября, сообщила крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП).

«Российский оппозиционер Алексей Навальный – лауреат премии Сахарова за 2021 год», - говорится в сообщении фракции, опубликованной в Twitter.

В шорт-листе номинантов на премию Сахарова кроме Навального фигурировали, правозащитница из Боливии и афганские женщины. Церемония вручения премии назначена на пленарную сессию Европарламента, который состоится в Страсбурге 15 декабря.

Премия «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году и названа в честь советского физика, лауреата Нобелевской премии мира (1975) и одного из лидеров правозащитного движения в СССР Андрея Сахарова. Лауреат данной премии, которая присуждается ежегодно, получает диплом и чек на 50 тыс. евро. Премию за прошлый год получили женщины Белоруссии.