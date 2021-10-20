Участник протеста в Софии ударил по лицу министра образования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из участников протеста, который проходит в центре болгарской столицы Софии, ударил по лицу министра образования Болгарии Николая Денкова.

В среду, 20 октября, в районе здания совета министров в Софии проходил митинг медицинских работников, которые требуют повышения заработной платы. Позже к ним присоединились активисты некоторых политических партий, выступающих против новых санитарных ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Как передает Болгарское национальное телевидение (БНТ), несколько протестующих пытались напасть на главу Минобразования, когда тот вышел из здания совмина, и несмотря на плотный кордон полицейских, одному из них удалось ударить министра по лицу.

В ведомстве сообщили, что Денков не получил повреждений и находится в «отличном физическом и психологическом состоянии». По его данным телеканала Nova, на главу Минобразования напал активист партии «Возрождение».

В МВД Болгарии сообщили, что проводят проверку инцидента.

В минувший вторник, 19 октября, правительство Болгарии сообщило о введении «ковидных сертификатов», которые необходимы для посещения общественных мест. Власти также приняли дополнительные ограничения.