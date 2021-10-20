Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире20 октября 2021 17:10

Участник протеста в Софии ударил по лицу министра образования

На министра напал активист партии «Возрождение»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Участник протеста в Софии ударил по лицу министра образования

Участник протеста в Софии ударил по лицу министра образования

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из участников протеста, который проходит в центре болгарской столицы Софии, ударил по лицу министра образования Болгарии Николая Денкова.

В среду, 20 октября, в районе здания совета министров в Софии проходил митинг медицинских работников, которые требуют повышения заработной платы. Позже к ним присоединились активисты некоторых политических партий, выступающих против новых санитарных ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Как передает Болгарское национальное телевидение (БНТ), несколько протестующих пытались напасть на главу Минобразования, когда тот вышел из здания совмина, и несмотря на плотный кордон полицейских, одному из них удалось ударить министра по лицу.

В ведомстве сообщили, что Денков не получил повреждений и находится в «отличном физическом и психологическом состоянии». По его данным телеканала Nova, на главу Минобразования напал активист партии «Возрождение».

В МВД Болгарии сообщили, что проводят проверку инцидента.

В минувший вторник, 19 октября, правительство Болгарии сообщило о введении «ковидных сертификатов», которые необходимы для посещения общественных мест. Власти также приняли дополнительные ограничения.