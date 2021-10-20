Новый штамм коронавируса AY.4.2 зафиксировали в США Фото: Мария ЛЕНЦ

Выявленная в Великобритании мутация штамма коронавируса «дельта» AY4.2 зафиксирована в США, однако на сегодняшний день нет данных появлении его кластеров или увеличении числа зараженных. Такое заявление в среду, 20 октября, сделала глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

«По мере распространения вируса продолжают появляться новые варианты. Особенное внимание в последнее время привлекает вариант AY4.2, который был недавно выявлен в Великобритании … Мы периодически видим его здесь в Соединенных Штатах, но не отмечаем в настоящее время увеличения его числа или появления его кластеров», - сообщила она.

Валенски отметила, что на сегодняшний нет данных о том, что новый вариант подрывает эффективность вакцины или препаратов, применяемых для лечения COVID-19. По ее словам, основным штаммом, распространенным в США, пока остается «дельта», который выявляют у 99,7 процента заболевших.

Согласно данным Университета Джонса Хопкисна, COVID-19 в США заболели более 45 миллионов, жертвами инфекции стали 728 тысяч человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация о распространении на территории Великобритании нового штамма коронавируса. Отмечалось, что речь идет о более заразной мутации дельта-штамма коронавирусной инфекции. По информации ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, мутация заразнее начальной версии «дельты» на 10-15 процентов.