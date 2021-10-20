Синоптики предупредили о "погодном калейдоскопе" в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие дни погодные условия на европейской территории России будут меняться с калейдоскопической скоростью. Такое заявление в среду, 20 октября, сделали специалисты центра «Фобос».

Специалисты напомнили, что в минувший вторник, 19 октября, в данной части страны выпал первый снег, и если в Москве он был очень слабым и «мозаичным», то в более северных регионах погода приблизилась к ноябрьской и даже зимней.

«Сегодня погода продолжит меняться. На западе страны осадки перейдут в дожди, но и снегопады сохранятся», - сообщают синоптики, уточняя, что снегопады пройдут на узкой полосе от Мурманской области до Черноземья, включая Москву.

В столице ожидается мокрый снег и сильный ветер - до 15 метров в секунду, в то время как в Санкт-Петербурге порывы достигнут 17 метров в секунду, однако потеплеет до десяти градусов. В четверг, 21 октября, шторм охватит почти всю европейскую часть России.

«Вслед за циклоном, вызвавшим похолодание, сразу же идет еще один атлантический вихрь. Но в его зоне распространяется очень теплый воздух, и уже в пятницу от арктического вторжения не останется и следа», - отметили специалисты.

В центральных регионах страны температура превысит десять градусов тепла, а на юге - достигнет плюс 20. Зимняя же погода сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана. «Такие погодные перепады будут сопровождаться и перепадами атмосферного давления. По мере потепления оно станет резко падать», - заявили в центре.

Уточняется, что 21 октября барического дна достигнет Санкт-Петербург, а термометры покажут 11 градусов, после чего начнет холодать, и в воскресенье будет всего плюс три, а осадки перейдут в снег. В Москве в четверг и пятницу, 21 и 22 октября, потеплеет до 13 градусов, однако позже погода вернется к климатической норме - плюс пять-семь.