Британский монетный двор планирует извлекать золото из старых смартфонов и телевизоров

Из старых смартфонов, ноутбуков и телевизоров на Королевском монетном дворе Великобритании будут извлекать золото. Фото: REUTERS

Королевский монетный двор Великобритании будет извлекать золото из бывших в употреблении смартфонов, ноутбуков, телевизоров. Такую возможность дает использование новейших технологий по канадскому стартапу.

Как пишет The Daily Telegraph, первые эксперименты по добыче золота из частей старых гаджетов оказались успешными. Удалось получить золото чистотой 999,9. На Королевском монетном дворе надеются, что процесс можно усовершенствовать, и тогда получится извлекать из бывшей в употреблении техники палладий, медь, серебро и другие металлы.

Использование новых технологий должно оказать «реальное влияние на решение одной из величайших экологических проблем мира», рассказала изданию исполнительный директор монетного двора Энн Джессоп.

Ранее kp.ru рассказывала о программе утилизации старых телефонов, в ходе которой жители Северо-Запада сдали на переработку больше тонны гаджетов.