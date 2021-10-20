Минкульт Украины внес в "черный список" еще девять российских деятелей культуры Фото: REUTERS

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности расширило «черный список» российских деятелей культуры. В него попали продюсеры, актеры и операторы из России. Об этом в среду, 20 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

В обновленный перечень лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности Украины», вошли девять российских деятелей культуры, среди которых писательница Елена Чижова, продюсер Сергей Щеглов, продюсер и сценарист Генрих Кен, режиссер Максим Бриус, актеры Владимир Ильин и Михаил Вассербаум, а также операторы Александр Полагаев, Владислав Гурчин и Гарик Жамгарян.

Напомним, в августе 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». Перечень лиц регулярно расширяется. На сегодняшний день в данном списке находятся 215 человек.