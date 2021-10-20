Кот-наркокурьер сбежал после задержания с поличным в колонии под Иваново

Кот-наркокурьер нес 5 граммов марихуаны в колонию под Иваново. Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области.

Около колонии в Ивановской области поймали кота, который нес в колонию наркотики. Историю рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ивановской области.

«Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Ивановской области пресекли попытку доставки в колонию наркотического вещества с использованием кота», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кота ловили вечером на территории, прилегающей к колонии. Ловили целенаправленно – на кота правоохранители вышли «в ходе реализации оперативной информации». Кот, как сообщили в пресс-службе, «предпринял попытку проникнуть в колонию».

На шее здоровенного черного котяры был ошейник, обмотанный, судя по фото, старой доброй синей изолентой. Ошейник оказался с сюрпризом.

-Из ошейника кота было изъято вещество растительного происхождения, предположительно наркотическое, - рассказали в УФСИН.

Здоровенный черный котяра сбежал, как только с него сняли ошейник с наркотиком. Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области.

Вещество отдали экспертам, те проверили его и выяснили, что в ошейнике кот нес 5,21 грамма марихуаны. Кому и от кого кот-наркокурьер тащил зелье, выясняется.

Сам кот выяснить все это не поможет, как только с него сняли ошейник, животное тут же сбежало.

Похожая история с котиком приключилась в Тульской области. Там кота тоже использовали как наркокурьера. Когда дилеров поймали, котик стал вещественным доказательством, и его передали на ответственное хранение в зооуголок. На суде продемонстрировать живой вещдок не получилось – кот сбежал из зооуголка.