Роскомнадзор выявил свыше 700 интернет-страниц с фейками о коронавирусе Фото: REUTERS

С начала текущего года было выявлено более 3,5 тысяч интернет-страниц с фейками о коронавирусной инфекции, из них свыше 700 за последние два месяца. Такие данные в среду, 20 октября привели в пресс-службе Роскомнадзора.

«С начала года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками, а за последние два месяца: с 21 августа по 20 октября, было выявлено 707 интернет-страниц с фейками о COVID-19», - приводит РИА Новости заявление в пресс-службе Роскомнадзора, где отметили, что среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось.

В ведомстве напомнили, что за правонарушения, связанные с распространением фейков о COVID-19, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Напомним, 1 апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусной инфекции, которое привело к тяжким последствиям. Соответствующие нарушение предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.