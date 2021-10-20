Лидер британской оппозиции призвал ввести «жесткие санкции» против Telegram Фото: Мария ЛЕНЦ

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер на заседании парламента с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона призвал принять жесткие санкции против Telegram, который политик назвал «приложением для экстремистов».

«Можете ли вы поверить в то, что, когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймесса, у пользователей Telegram был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев», - заявил оппозиционер, отметив, что некоторые из таких постов незаконные и «все они вредоносные».

По его словам, Telegram «характеризуют как приложение, предпочтительное для экстремистов», Кроме того, он полагает, что анонимные пользователи публикуют через мессенджер угрозы «убить политиков», «убить всех женщин», а также оскорбления на почве гомофобии, расизма и исламофобии. Стармер призвал ввести «жесткие санкции» в отношении мессенджера.

Глава британского правительства ответил, что кабмин постарается внести закон на рассмотрение до Рождества, в том числе с предложениями об ужесточении наказаний. По его словам, документ «жестко обрушиться на тех, кто позволяет опасному и экстремистскому контенту проникать в Интернет».