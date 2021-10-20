Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире20 октября 2021 22:26

Лидер британской оппозиции призвал ввести «жесткие санкции» против Telegram

Джонсон заявил, что кабмин постарается внести закон на рассмотрение до Рождества
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лидер британской оппозиции призвал ввести «жесткие санкции» против Telegram

Лидер британской оппозиции призвал ввести «жесткие санкции» против Telegram

Фото: Мария ЛЕНЦ

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер на заседании парламента с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона призвал принять жесткие санкции против Telegram, который политик назвал «приложением для экстремистов».

«Можете ли вы поверить в то, что, когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймесса, у пользователей Telegram был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев», - заявил оппозиционер, отметив, что некоторые из таких постов незаконные и «все они вредоносные».

По его словам, Telegram «характеризуют как приложение, предпочтительное для экстремистов», Кроме того, он полагает, что анонимные пользователи публикуют через мессенджер угрозы «убить политиков», «убить всех женщин», а также оскорбления на почве гомофобии, расизма и исламофобии. Стармер призвал ввести «жесткие санкции» в отношении мессенджера.

Глава британского правительства ответил, что кабмин постарается внести закон на рассмотрение до Рождества, в том числе с предложениями об ужесточении наказаний. По его словам, документ «жестко обрушиться на тех, кто позволяет опасному и экстремистскому контенту проникать в Интернет».