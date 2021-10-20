Умер Дмитрий Казнин, телеведущий Фото: Facebook

В возрасте 47 лет ушел из жизни российский радио- и телеведущий Дмитрий Казнин. Об этом в среду, 20 октября, сообщил телеканал «Дождь», где в последнее время работал ведущий.

Как уточняется, Казнин умер от рака кишечника, который у него был диагностирован в 2015 году. Телеведущий проходил курсы химиотерапии в Германии, однако полностью победить болезнь он так не смог. Сообщается, что у него остались жена и две дочери.

Дмитрий Казнин начинал корреспондентом на различных радиостанциях в Санкт-Петербурге, а в 2007 году стал вести утреннее информационное шоу на радио «Сити -FM» в Москве в паре с Натальей Пешковой. Кроме того, он стал телеведущим, и вел итоговые выпуски новостей на телеканале «Дождь». С октября 2016 по октябрь 2017 вел программу «Онлайн» по понедельникам, однако затем из-за болезни ушел из эфира.

*«Дождь» признан в России иноагентом