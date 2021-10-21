Боксер, ножом убивший дикого медведя в Тюмени, впал в кому

Медведь напал на троих рыбаков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тюменский боксёр Илья Медведев, который бросился в схватку с напавшим на его друзей медведем, находится в искусственной коме. Дикий зверь напал на спортсмена с приятелями когда те рыбачили в Уватском районе.

Как сообщил личный тренер боксера Дмитрий Косенко, здоровью Медведева ничего не угрожает. Об этом пишет РИА Новости.

"Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя", - рассказал тренер.

По его словам, после того, как Медведев очнется, его ждет длительная реабилитация.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Тюменской области прогулка трех мужчин в лесу Уватского района закончилась непоправимой трагедией: внезапно на них напал медведь и нанес множественные ранения, для одного из них они оказались смертельными. В результате схватки с разъяренным животным погиб 48-летний мужчина - друг Ильи Медведева. Второго приятеля спортсмен сумел защитить, бросившись в схватку со зверем с одним лишь ножом.