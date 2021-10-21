Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных по делу о смертельном ДТП

Телеведущая и журналист Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая Ксения Собчак прошла процедуру допроса в сочинском УВД. Она является свидетелем по делу о смертельном ДТП в Краснодарском крае, которое произошло 9 октября 2021 года.

Как сообщает пресс-центр МВД, в ходе допроса Собчак предупредили, что она не имеет права разглашать данные предварительного расследования без разрешения следствия. Однако она отказалась подписывать соответствующие документы. По данным силовиков, адвокат телеведущей при этом пыталась "несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов".

В целом в ходе допроса Собчак подтвердила, что пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение. Следователь пытался выяснять, какой вред был нанесен здоровью телеведущей, но у нее не оказалось при себе медицинских документов, чтобы прояснить этот вопрос.

Отмечается, что Собчак предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ксения Собчак проходит по резонансному делу о ДТП как свидетель, поскольку она в момент аварии находилась на пассажирском сиденье, а не управляла автомобилем. Как сообщают в органах МВД, показания, которые дали водитель и телеведущая, сходятся. Потому необходимости в проведении очной ставки нет.