При взрыве газа в ресторане в Китае погиб человек

В результате инцидента 33 человека получили травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Шэньян на северо-востоке Китая прогремел взрыв в помещении ресторана. Причиной могла стать утечка газа.

По данным газеты South China Morning Post, инцидент произошел в четверг, 21 октября, в 8:20 по местному времени. Взрыв был такой силы, что повредил несколько зданий и стоящие неподалеку автомобили. На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видны клубы дыма и бегущие в панике люди.

Отмечается, что по меньшей мере один человек погиб, еще 33 получили ранения. На месте ЧП работают медики и спасатели.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Павловске в торговом центре "Атлас" произошел взрыв. Как рассказали местные жители в социальных сетях, ЧП случилось 19 октября в районе 23.30. Взрывы были такой силы, что павловчане услышали их в разных районах города. По словам очевидцев, никто не пострадал.