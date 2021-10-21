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Происшествия21 октября 2021 6:28

При взрыве газа в ресторане в Китае погиб человек

Взрыв был такой силы, что повредил также несколько зданий и близстоящие автомобили
Наталья Смирнова
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В результате инцидента 33 человека получили травмы

В результате инцидента 33 человека получили травмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Шэньян на северо-востоке Китая прогремел взрыв в помещении ресторана. Причиной могла стать утечка газа.

По данным газеты South China Morning Post, инцидент произошел в четверг, 21 октября, в 8:20 по местному времени. Взрыв был такой силы, что повредил несколько зданий и стоящие неподалеку автомобили. На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видны клубы дыма и бегущие в панике люди.

Отмечается, что по меньшей мере один человек погиб, еще 33 получили ранения. На месте ЧП работают медики и спасатели.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Павловске в торговом центре "Атлас" произошел взрыв. Как рассказали местные жители в социальных сетях, ЧП случилось 19 октября в районе 23.30. Взрывы были такой силы, что павловчане услышали их в разных районах города. По словам очевидцев, никто не пострадал.