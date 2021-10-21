Путин намерен провести большую ежегодную пресс-конференцию

Большая пресс-конференция Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин планирует провести большую пресс-конференцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.

По его словам, о формате мероприятия пока говорить рано. Это зависит от того, какая будет обстановка с коронавирусом.

"С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - уточнил представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2020 году большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря. она проходила в немного необычном формате: президент России отвечал на вопросы не только журналистов, но и остальных жителей страны.

Российский лидер вышел на видеосвязь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители федеральных и зарубежных СМИ общались с ним из зала Международной Торговли, где традиционно прошли несколько последних пресс-конференций с президентом. Журналисты из регионов задавали вопросы на заранее подготовленных площадках в своих федеральных округах.