Новый подвид AY.4.2 "дельта"-штамма коронавируса выявили в России

AY.4.2 считают наиболее заразной разновидностью "дельта"-штамма Фото: Олег ЗОЛОТО

Единичные случаи нового подвида AY.4.2 штамма "дельта" коронавируса выявили в России, рассказал журналистам глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus", - констатировал Хафизов, отметив, что AY.4.2 предположительно "имеет ряд преимуществ" перед другими разновидностями патогена.

Ученый не исключил, что появление AY.4.2 в России может "придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости". По словам Хафизова, противостоять этому можно только с помощью вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, подвид штамма "дельта" AY.4.2 обнаружен в Великобритании ученым Джеффри Барреттом из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директором Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. По словам исследователей, он заразнее исходного варианта на 10-15% и может стать самым опасным среди всех штаммов.