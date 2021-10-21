В Ростовской АЭС подтвердили, что отключили второй энергоблок

Ростовская атомная электростанция расположена в 16 км от города Волгодонска / Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Второй энергоблок Ростовской АЭС действительно отключен от сети, но утечки пара не происходило, заявил "КП-Ростов" представитель атомной электростанции, в четверг, 21 октября, комментируя информацию о происшествии, которая появилась в СМИ.

По его словам, отключение связано с необходимостью проведения ремонтных работ. Какую именно неисправность требуется устранить, в Ростовской АЭС не уточнили.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне на территории Ростовской АЭС прошли командно-штабные учения. В них приняло участие 150 человек и 12 единиц специальной автотехники. Никакие вмешательства в работу атомной станции, связанные с тренировкой, не были предусмотрены и не проводились, заверили организаторы учений.

Напомним, энергоблок №1 на атомной электростанции с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

Ростовская атомная электростанция расположена в 16 км от города Волгодонска в Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища.