Южная Корея запустила первую ракету-носитель с космодрома Наро

С южно-корейского космодрома 21 октября стартовала и успешно завершила полет ракета "Нури". Фото: кадр из видео прямой трансляции KARI TV.

Южная Корея запустила свою первую космическую ракету-носитель. Запуск состоялся 21 октября с космодрома Наро, его прямую трансляцию вело телевидение KARI – корейского института аэрокосмичечких исследований. Ракета успешно завершила полет.

Название ракеты «Нури» в переводе с корейского означает «Мир». Сама ракета имеет три ступени, она весит 200 тонн, она может вывести на орбиту спутник массой до полутора тонн.

Южная Корея стала седьмой страной, которая разработала и запустила собственную ракету, способную вывести на орбиту спутник весом более одной тонны. В этот список входят СССР, США, Франция, Китай, Япония, Индия.

Ранее Южная Корея предприняла несколько попыток запустить космическую ракету «Наро», это была совместная российско-корейская разработка. Попытки оказались неудачными.