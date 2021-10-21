Три девушки не прошли кастинг на конкурс «Мисс Франция» из-за курения, возраста, алкоголя и подали в суд

Во Франции три девушки, которых не взяли на конкурс красоты, подали в суд из-за дискриминации. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три девушки, которые не прошли кастинг на конкурс красоты «Мисс Франция», решили, что состязание нарушает трудовое законодательство и подали в суд, заявив, что их дискриминируют. Девушек поддержала организация феминистического толка Osez le feminisme. Историю рассказывает CNN.

Девушек не взяли на конкурс по разным причинам: кто-то не подошел по возрасту или росту, кто-то был замечен в курении или в общественных местах распивал спиртное, у кого-то нашли тату. В национальном конкурсе красоты по правилам могут участвовать девушки ростом не ниже 165 см, которые никогда не были замужем и не имели детей, носят одежду определенных размеров, не курят, не имеют татуировок, не носят наращенные волосы или шиньоны. В то же время по французскому трудовому законодательству нельзя дискриминировать сотрудников по признакам пола, сексуальной ориентации, семейного положения или генетических характеристик.

Девушки решили, что, заявляясь как участницы конкурса красоты, вступают с организаторами в трудовые отношения. А значит, по трудовому законодательству, их подвергли дискриминации.

«Правила соревнований носят дискриминационный характер: семейное положение, возраст, выбор женщин – все подпадает под запреты из другого времени!» - считает руководительница Osez le feminisme Алиса Ахрабаре.

Похожая история произошла в России несколько лет назад. Правда, в суд на конкурс красоты подал суровый челябинский пенсионер, а не обиженная девушка. Мужчина решил, что, объявляя красавицей одну женщину, организаторы унижают всех остальных.