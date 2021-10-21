Владимир Путин предложил предоставлять выходные дни после вакцинации как в Ленинградской области

В Ленинградской области практика предоставлять сотрудникам выходные после вакцинации действует с июня этого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Практика Ленинградской области по предоставлению выходных дней после вакцинации от коронавируса будет распространена на всю Россию. Идею освобождать людей от работы после прививки от COVID-19 одобрил Владимир Путин. Глава государства предложил шире использовать выходные после вакцинации. Президент уверен, что два нерабочих дня после иммунизации пойдут на пользу здоровью.

- Посмотрите, как пошире можно использовать эту возможность, ведь после прививки у определённого количества людей может приподняться температура. И у меня это было после второй прививки - 37 с небольшим. Тем не менее, это повышение температуры. Два дня посидеть дома только на пользу пойдёт, - отметил Владимир Путин 20 октября во время совещания с членами правительства РФ.

Президент поручил российскому кабмину продумать механизм предоставления выходных после вакцинации. Работодатели при этом должны сохранять своим сотрудникам зарплату на эти два дня.

В Ленинградской области практика выходных дней после вакцинации была внедрена еще в июне этого года. Глава региона Александр Дрозденко предложил работодателям поощрять сделавших прививку от COVID-19 сотрудников. Губернатор подписал постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса. И в числе прочих мер рекомендовал руководителям предприятий и организаций предоставлять всем сотрудникам, прошедшим вакцинацию, день отдыха с сохранением заработной платы. Губернатор предложил давать работникам выходной на следующий день после того, как они получили дозу вакцины. Теперь практика Ленинградской области по предоставлению двух выходных дней для вакцинации от COVID-19 рекомендована для внедрения во всех субъектах РФ, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Напомним, президент Владимир Путин одобрил предложение о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ситуации с коронавирусом. При этом для регионов, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 особенно сложная, режим нерабочих дней вводится с 23 октября. Глава государства отметил, что при необходимости период нерабочих дней регионы могут продлить и после 7 ноября.