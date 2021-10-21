Глава Амурской области Василий Орлов: «Мост через реку Зея и вся инфраструктура заработают синхронно»

На строительстве нового Зейского моста завершено устройство всех буронабивных свай. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

На стройплощадке моста через реку Зея в Амурской области завершен важный этап: строители закончили работы по устройству буронабивных свай. Возводить важный для региона объект начали в июле прошлого года. Из федерального бюджета на строительство моста в 2020 году было выделено 5 миллиардов рублей. Несмотря на сложную паводковую ситуацию и пандемию коронавируса, работы идут строго по графику, подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Работа на мосту, несмотря на паводок и сложные санитарно-эпидемиологические условия, по строительным срокам идет в графике, скоординировано. Строитель-подрядчик делает всё возможное, чтобы ускорить проведение работ, которые позволят в конечном итоге запустить объект в работу раньше, - рассказал Василий Орлов. - Со своей стороны параллельно ведем комплексный ремонт улицы Горького, это важно сделать сейчас, чтобы после запуска не возвращаться к ремонту коммуникаций, освещения, остановок и проезжей части. Мост и вся инфраструктура заработают синхронно.

Буронабивные сваи - это ключевой элемент фундамента опор. Параллельно строители моста ведут работы по сборке металлоконструкций пролетного строения на стапеле, продолжают возводить надземную часть опор и отсыпку подъездных путей к мосту.

По плану мост должен быть построен за четыре года, но строители обещают уложиться раньше. Старый мост через Зею пришел в аварийное состояние в апреле 2020 года, когда у него разрушилась опорная часть плиты проезжей части. После его реконструкции областные власти приняли решение начать строительство нового моста раньше запланированного срока.

Объект строится по самым современным технологиям. В начале нового моста появится транспортная развязка с разворотной петлей под мостом и подъездами к объектам промышленной зоны в одном уровне. Чтобы защитить местных жителей от звуков движущегося транспорта, вдоль дороги будут установлены шумозащитные экраны. Общая стоимость строительства моста за весь период по плану составляет 19,8 млрд рублей.