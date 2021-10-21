Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в ходе выступления Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Члены делегаций Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, покинули зал, где проходит заседание Европейской конференции председателей парламентов, в ходе выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил член российской делегации.

«Присутствовавшие в зале, где проходит конференция, члены делегации Польши и всех трех Балтийских стран покинули его, когда начала выступать Валентина Матвиенко», - заявил член российской делегации.

Как он уточнил, в настоящее время ушедшие на время выступления Матвиенко члены делегаций уже вернулись на свои места, однако по-прежнему отсутствуют представители Эстонии.

Сама спикер Совета Федерации сообщила, что даже не заметила, как делегаты отказались слушать ее речь. Как она уточнила, она видела реакцию коллег, которые аплодировали по результатам ее выступления. «Но если это произошло, я не знаю, какие причины. Может, руки надо было кому-то помыть», - приводит телеканал РЕН ТВ слова Матвиенко

Напомним, Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах в период с 21 по 22 октября.