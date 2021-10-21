Путин: мы живем в эпоху грандиозных перемен

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 21 октября, президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, и начал свое выступление с заявления о грандиозных переменах, которые происходят в наше время.

«Мы живем в эпоху грандиозных перемен, они все глубже и фундаментальнее, мы должны противостоять опасностям, но нельзя упускать возможности в период кризиса», - заявил российский лидер, отметив, что мир в последние десятилетия переживает цивилизационный кризис.

Путин заявил, что кризис, с которым мы имеем дело, является кризисом принципов существования человека на земле. По его словам, на сегодняшний день не удалось обрести опору нового баланса в мире, а «победители на Олимпе» заметили, что у них уходит почва из-под ног.

Как отметил глава государства, речь идет о системных изменениях по всем направлениям, и мы должны были уже приспособиться к непредсказуемости, однако этого не произошло. Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса стала очередным напоминанием, насколько хрупко мировое сообщество, и для того, чтобы повысить шансы на выживание, необходимо переосмыслить, как устроена наша жизнь.