Путин считает чудовищным, когда на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал чудовищным, когда на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой.

Выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, российский лидер рассказал, что с удивлением смотрит на процессы, «разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса». Глава государства заявил, что там происходит «агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как мама-папа, разных полов», и все это воспринимается как прогресс.

По его словам, борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда. В пример он привел Голливуд, где выпускают памятки как снимать кино, какой расы нужны персонажи. Как отметил российский лидер, противодействие проявлениям расизма - дело благородное, однако в новой культуре это превращается в расизм наоборот.