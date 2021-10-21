Путин рассказал, в чем преимущество России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия, как и все страны, ищет ответы на острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

По словам российского лидера, у нашей страны выработался коллективный иммунитет к экстремизму и социально-политическим обвалам. Как отметил глава государства, россияне ценят стабильность и возможность нормально развиваться, а также не опасаются, что их стремления рухнут из-за действий революционеров. Путин заявил, что российский консерватизм является консерватизмом оптимистов.

«Люди действительно ценят у нас стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров», - заявил глава государства.