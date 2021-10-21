Путин раскритиковал предложение Эрдогана реформировать ООН

Путин объяснил. почему не считает целесообразным реформы ООН, предложенные Эрдоганом. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин раскритиковал предложения главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реформировании ООН. Эрдоган ранее высказал мнение, что наличие «права вето» у членов Совета Безопасности – несправедливость по отношению к другим странам.

Путин заявил, что понимает мотивацию Эрдогана и согласен, что со времен Второй мировой войны баланс сил в мире изменился, но считает, что реформирование ООН в этом направлении может разрушить организацию.

-Понятно, почему лидер Турции говорит об этом. Он считает, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совбеза ООН. Это нужно решать в результате консенсуса. Есть Индия, ЮАР. Вопрос - как найти баланс. Возможны разные решения. Но что важно - если мы разрушим право вето постоянных членов ООН, то ООН умрет в этот же день. Будет площадкой для дискуссий, "Валдайский клуб номер два", - сказал Путин, выступая 21 октября на на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.