Путин: встреча с Байденом в Женеве была продуктивной

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, заявил, что встреча с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве в июне прошла в целом продуктивно.

«Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов, о которых мы договорились с Байденом небольшой, но мы договорились. Мы на правильном пути», - отметил российский лидер, упомянув также договоренности в сфере кибербезопасности.

Как отметил глава государства, товарооборот России и США уже вырос на 23 процента, что также косвенное влияние встречи двух глав государства в Женеве. Однако, Путин отметил и регрессы, которые встречаются в отношениях Москвы и Вашингтона. Президент назвал их «шаг вперед - два шага назад».

«В целом, мы на правильном пути. Но видим и определенные регрессы. Но все-таки по генеральным договоренностям - мы двигаем», - заявил российский лидер.

Напомним, встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж.