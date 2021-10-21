Путин заявил о необходимости сделать ООН сбалансированной организацией

Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать осторожность при реформировании ООН. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости сделать ООН сбалансированной организацией, и в то же время о необходимости соблюдать осторожность при ее реформировании. Российский президент затронул эту тему, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября.

- Надо подумать, как сделать эту организацию сбалансированной. Теперь изменился расклад сил. Мы все знаем - КНР обогнала США. А Индия? Там тоже почти 1,5 млрд человек. А Африка почему не представлена? А Латинская Америка? Это все- предмет обсуждения, суетиться только не нужно, - заявил Владимир Путин, комментируя высказывания президента Турции Эрдогана о несправедливости практики «права вето», которым обладают члены Совета безопасности ООН.

Ошибок в реформировании ООН допускать нельзя, подчеркнул Владимир Путин.

«Не надо суетиться в этом вопросе», - сказал он.