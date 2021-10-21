Путин считает ситуацию на Украине тупиком

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политическая ситуация на Украине является тупиком. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, отметив, что у власти в незалежной стоит не президент, а группа людей, которая руководит страной.

«Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость государства - они руководители государства. Приходили люди, опираясь на мнение юго-Востока Украины, а потом сразу же меняли позицию в другую сторону. И агрессивное националистическое меньшинство подавляло все. Это тупик, из которого не знаю, как выйти», - заявил российский лидер.

Глава государства предложил посмотреть, что произойдет, отметив, что российская сторона делает все, чтобы выстроить отношения.