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Политика21 октября 2021 21:20

Путин: если ОБСЕ и Совет Европы будут поучать постсоветские страны, то перспектив для их существования мало

Глава государства призвал организации смотреть шире
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, заявил, что, если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы будут поучать страны постсоветского пространства, то перспектив их существования мало.

По его словам, если данные организации будут работать над реализацией тех целей, ради которых они создавались, то перспективы для их существования есть. Как отметил российский лидер Совет Европы является «европейской историей».

«А если будут заниматься только постсоветским пространством, поучать, то перспектив для существования очень мало. Если бы Россия вышла из организации, то посмотрим, что было бы. Нравоучения никому не нужны», - заявил глава государства, призвав организации смотреть шире.