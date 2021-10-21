Путин назвал главное достижение на посту президента России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что главным результатом своей работы на посту президента считает сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности.

«У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много - 19 с лишним или 20, по разным подсчетам. Непомерно. Но все-таки это не 40», - заявил российский лидер, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

Среди других достижений глава государства также назвал борьбу с терроризмом. Как отметил российский президент, его косвенной заслугой также является восстановление экономики и армии.

При этом Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, поскольку это мешает ему принимать решения. «Как только начнешь об этом задумываться - нужно заканчивать работу», - заключил он.