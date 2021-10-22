Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Британская королева Елизавета II провела ночь в больнице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II, которой 21 апреля исполнилось 95 лет, провела ночь в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона, передает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

В заявлении дворца говорится, что королева прибыла в больницу в среду, 20 октября, следуя советам врачей отдохнуть несколько дней, там она прошла медосмотр и уже в четверг после полудня вернулась в Виндзорский замок.

«Она пребывает в хорошем расположении духа», - подчеркивает Букингемский дворец.

Сообщается также, что доктора рекомендовали Елизавете II провести ближайшие несколько дней «в спокойном режиме, поэтому британская королева 20 октября отменила свой визит в Северную Ирландию. В заявлении монаршей пресс-службы отмечается, что королева «неохотно» приняла это решение по совету медиков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что врачи настоятельно рекомендовали Елизавете II воздержаться от употребления алкоголя. Королева Великобритании обычно выпивает бокал сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном иногда позволяет себе бокал шампанского.

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