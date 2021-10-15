Елизавете II запретили пить алкоголь Фото: REUTERS

Врачи рекомендовали королеве Великобритании Елизавете II воздержаться от употребления алкоголя. Об этом сообщило издание Daily Star со ссылкой на свой источник в Букингемском дворце.

Отмечается, что рекомендация была дана, чтобы позаботиться о здоровье Ее Величества перед празднованием 96-го дня рождения монарха.

Также сообщается, что обычно Елизавета II выпивает бокал сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном иногда позволяет себе бокал шампанского. Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который работал при дворе с 1982 по 1993 годы, рассказывал, что в то время королева перед ужином пила сладкое немецкое вино.

Собеседник издания отметил, что королева легко сможет отказаться от алкоголя, так как никогда не злоупотребляла подобными напитками. В то же время он выразил сожаление, что Елизавете II "на этом этапе жизни" приходится отказываться от одного из немногих удовольствий.

Напомним, ранее все красоты российского Крыма пообещал показать королеве Великобритании Елизавете II крымский парламентарий Юрий Гемпель. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям пригласил королеву и членов королевской семьи в Крым, обещая радушный прием и восхитительную программу пребывания. По мнению крымского парламентария, в последние годы мнение мировой общественности по поводу Крыма изменилось, и теперь в других странах полуостров воспринимают как исконно русскую землю и неотъемлемую часть Российской Федерации.