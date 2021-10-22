Disney перенес премьеры «Вечных» и «Последней дуэли» в России

Фильмы студии Disney выйдут в российский прокат позже запланированных дат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильмы студии Disney выйдут в российский прокат позже запланированных дат, это связано с ограничением работы кинотеатров в период нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября.

Так, премьера супергеройского блокбастера «Вечные» с Анджелиной Джоли и звездами «Игры престолов», который сняла создатель «Земли кочевников» Хлоя Чжао, состоится не 4 ноября, как было запланировано ранее, а 8 ноября. Не менее ожидаемый фильм в российском прокате – историческую драму «Последняя дуэль» британского режиссера Ридли Скотта с Мэттом Деймоном, Адамом Драйвером и Джоди Комер в главных ролях – вместо 28 октября в нашей стране покажут 18 ноября.

«Изменения касаются выхода фильмов на экраны кинотеатров в России. В странах СНГ график остается прежним», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании-прокатчика Disney.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября президент России Владимир Путин в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявил по всей стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением зарплаты. Глава государства добавил, что в случае необходимости этот период можно будет продлить.

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