Инфекционист рассказал, как нерабочие дни повлияют на распространение Дельта-штамма

Во время первой волны COVID-19 в 2020-м году период такого вынужденного «простоя» длился ощутимо дольше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В условиях растущей заболеваемости и смертности от коронавируса в нашей стране вводятся антиковидные «каникулы». С 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах (по усмотрению местных властей) и в более ранний срок объявляются внештатные нерабочие дни.

Во время первой волны COVID-19 в 2020-м году период такого вынужденного «простоя» длился ощутимо дольше. При том, что штамм коронавируса тогда был менее агрессивным, чем сейчас. Понятно, что сегодня мы гораздо больше знаем о лечении новой инфекции, уже есть вакцина и часть населения привита. Но, с другой стороны, в ряде регионов страны занято 95% ковидных коек. Что будет дальше при сохранении нынешних темпов заболеваемости, не хочется даже думать.

Какую роль могут сыграть в сдерживании смертоносного вируса 9-дневные «каникулы»? Достаточно ли такого срока с медицинской точки зрения или нужны еще дополнительные меры? Об этом мы спросили известного врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николая Малышева. Эксперт стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

ХВАТИТ ЛИ 9-ТИ ДНЕЙ, ЧТОБЫ ЗАТОРМОЗИТЬ ДЕЛЬТУ

- Николай Александрович, мы знаем, что у агрессивного Дельта-штамма инкубационный период короче, чем был у уханьского варианта коронавируса в прошлом году. Можно ли считать, что именно поэтому и антиковидные каникулы сейчас короче? Ведь при более быстром проявлении симптомов, как сегодня, наверное, можно скорее прервать цепочки заражения?

- Да, инкубационный период стал короче, но все-таки ненамного. У кого-то он может быть и более длительным (точного соотношения «быстрых» форм и более медленного появления симптомов мы не знаем. - Ред.). Поэтому нужно исходить из того, что так или иначе [для развития болезни] требуются две недели.

В идеале, чтобы получить явный эффект, заметно затормозить вспышку инфекции, нужно разрывать все контакты на срок двух инкубационных периодов, поясняет врач-инфекционист. В нашем случае это было бы 28 дней. Однако все понимают: из экономических соображений на такие ограничения сегодня Россия не пойдет. Но это не значит, что 9-дневные «каникулы» окажутся бесполезны с противоэпидемической точки зрения.

- В любом случае прекращение тесных связей внутри коллективов хоть на какой-то срок - это благо, - подчеркивает kp.ru профессор Малышев.

С РАБОТЫ ОТПУСТИЛИ, А ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Допустим, люди не выходят на работу, ученики не идут в школу, а что они в это время делают? - задается вопросом эксперт. - Вот это самое главное! Я вспоминаю, как в детстве в 25-градусные морозы нас отпускали с занятий, и все школьники были на улице, тесно общались друг с другом. И сейчас важно задуматься: как и чем будут заполнены свободные дни? Вообще-то рекомендуется оставаться дома (или выходить на прогулки без столпотворений. - Ред.). Но что-то мне подсказывает, что большинство вряд ли в это время зависнут в домашних условиях. Наверняка пойдут в торговые центры, кафе, развлекательные заведения и т. д.

При этом каждый второй, если не первый по сложившейся традиции будет игнорировать маски и социальную дистанцию, напоминает врач-инфекционист.

- Профессор, может, тогда нужны какие-то еще более жесткие меры параллельно с объявлением нерабочих дней?

- Думаю, что да. Самосознание, самодисциплина великая, конечно, вещь, но не совсем подходящая для наших условий. Сейчас, безусловно, нужно принимать административные и дисциплинарные меры.

Полностью выпуск программы «Антиковид» с Николаем Малышевым слушайте на Радио «Комсомольская правда» в четверг, 21 октября, в 19.00 по московскому времени.

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