Случайно застреленная на съемках Алеком Болдуином оператор родилась в СССР

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Кинооператор Галина Хатчинс, которую случайно застрелил на съемках фильма американский актер Алек Болдуин, родилась и выросла в Советском Союзе. Об этом говорится на персональном сайте Хатчинс.

Погибшей 42 года. Будущий оператор росла на советской военной базе в районе полярного круга, "окруженная оленями и атомными подводными лодками".

Галина Хатчинс окончила отделение международной журналистики Киевского университета. Затем сотрудничала с британскими кинодокументалистами.

После этого переехала в Лос-Анджелес, где участвовала в съемках художественных фильмов. В их числе "Дорогуша" (2019) и "Заклятый враг" (2020).

Как ранее писал сайт kp.ru, Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в штате Нью-Мексико.