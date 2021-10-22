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В мире22 октября 2021 9:17

Молдавия планирует ввести режим ЧП из-за дефицита газа

Премьер страны соберет в пятницу, 22 октября, комиссию по чрезвычайным ситуациям
Абдулла ШАКИРОВ
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Молдавия планирует ввести режим ЧП из-за дефицита газа

Молдавия планирует ввести режим ЧП из-за дефицита газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии намерены объявить режим чрезвычайного положения в связи с дефицитом газа в стране.

В ходе брифинга премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила о планах собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы принять соответствующее решение. Как отметила глава правительства, «имеющихся рычагов недостаточно для преодоления ситуации в энергетическом секторе».

Как писал сайт kp.ru, молдавский вице-премьер, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что надеется сохранить для страны прежние льготы при подписании нового долгосрочного контракта с «Газпромом».

30 сентября 2021 срок действия газового контракта, который предусматривал для Молдавии определенные льготы, истек, и цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Сейчас Молдавия получает газ в рамках продленного на месяц контракта, о чем Спыну объявил 1 октября 2021.

Напомним, ранее Молдавия обратилась к Евросоюзу с просьбой о чрезвычайных поставках газа через Румынию.