В Минсельхозе заявили о стабилизации цен на мясо в России

В 2021 году животноводческим предприятиям направят субсидии на сумму в 10 миллиардов рублей для компенсации части затрат на закупку кормов Фото: Виталий КАРНАУХ

В пресс-службе министерства сельского хозяйства России заявили о стабилизации цен на мясо. Отмечается, что с 2020 года себестоимость мясных продуктов повышается из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих, сообщает Lenta.ru.

В пресс службе рассказали о комплексах мер, которое предприняло Правительство России. Так, на год продлен импорт основной кормовой составляющей - сои и соевого шрота. Кроме того, производителям мясной продукции стали доступны "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

В 2021 году животноводческим предприятиям направят субсидии на сумму в 10 миллиардов рублей для компенсации части затрат на закупку кормов.

Ранее сообщалось, что более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ретейл о подорожании колбасы, сосисок и полуфабрикатов на 7–20% с конца октября - начала ноября, передает Life.ru