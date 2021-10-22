Член Совфеда Цеков назвал впутывание Путина в дела Евросоюза беспардонным поведением

Сергей Цеков заявил, что европейские политики не могут объективно оценивать ситуацию и не могут справиться со своими проблемами Фото: REUTERS

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с Lenta.ru заявил, что со стороны Европарламента было беспардонно впутывать президента России Владимира Путина во внутренние конфликты.

"Они ведут себя просто беспардонно. Они обсуждают какие-то внутренние проблемы и при этом считают своей обязанностью упомянуть Россию или Путина. В психиатрии есть такое понятие как навязчивая идея. Так вот я считаю, что подавляющее большинство европейских политиков не вполне здорово и страдает этим синдромом. Они не могут объективно оценивать ситуацию и не могут справиться со своими проблемами, не обвиняя в них кого-то, кто находится за пределами Евросоюза", - рассказал он.

Накануне в Европарламенте заявили о "вмешательстве" России и КНР в демократические процессы других стран, сославшись на данные, согласно которым, за последнее десятилетие на соответствующие цели российская и китайская стороны, как и "другие авторитарные режимы", якобы направили более $300 млн, сообщает RT.

В ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин поблагодарил страны Запада за санкции. Глава российского государства заявил, что эффект от контрмер, связанных с введением санкций в отношении России, оказался хорошим для страны, передает ФАН