Безработный бросил коктейль Молотова в дом замглавы офиса президента Украины

Безработный нанялся за $4000 поджечь дом заместителя главы офиса президента Украины. Фото: пресс-служба СБУ.

В ночь с 21 на 22 октября около 4 часов утра в дом заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы бросили коктейль Молотова. В результате инцидента никто не пострадал, бутылка с зажигательной смесью упала во двор. Служба безопасности Украины сообщила о задержании человека, который это сделал.

«Установлено, что злоумышленник – 25-летний мужчина без постоянного места работы и жительства. Он рассказал, что на одном из сайтов, где размещаются объявления о работе, нашел сообщение о заказе на поджог здания неизвестного ему человека. С его слов, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram», - рассказали в пресс-службе СБУ.

Безработному пообещали $4 000. Деньги он должен был получить после появления в СМИ сообщений о нападении на дом чиновника.

Правоохранительные органы Украины ищут заказчика, уголовное дело возбудили по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Игорь Жовква в администрации президента Украины отвечает за направление европейской интеграции.

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