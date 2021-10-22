Бывшая солистка "Ленинграда" обжаловала решение суда по иску к Шнурову

Фото: Ольга Емельянова/Дмитрий Лифанцев

Представитель экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс обжаловал решение Хамовнического суда Москвы, который отказал в удовлетворении иска к основателю музыкального коллектива Сергею Шнурову из-за использования 39 треков после ухода певицы.

"В жалобе мы просим отменить решение и принять новое: удовлетворить наши исковые требования", - приводит ТАСС слова адвоката истицы Романа Лалаяна.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд отклонил иск Алисы Вокс, требовавшей от Сергея Шнурова деньги за совместные песни. Певица хотела получить 20 миллионов рублей за треки, которые она записала будучи в составе коллектива. Речь идет о 40 композициях, в том числе о самой известной – "Экспонат".

Претензия была простая – Алиса Вокс после ухода из "Ленинграда" не получала никаких авторских отчислений от использования песен. Когда юристы певицы начали разбираться в вопросе, выяснилось, что экс-солистка подписала отказ от всех прав всего за одну тысячу рублей. Но доводы защиты артистки против Шнурова не показали суду убедительными.