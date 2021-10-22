Дополнительные койки развернут в ковидных госпиталях Вологодской области

На сегодня в моногоспиталях Вологодской области свободных коек осталось менее 10%. По словам губернатора, согласно математической модели развития заболеваемости в осенний период 2021 года потребуется около 2,5-2,7 тысяч коек в стационаре. Поэтому принято решение с 25 октября довести общее количество мест для лечения ковидных пациентов до 2700, в том числе развернуть 50 в областной детской клинической больнице.

«При развертывании такого количества коек нам потребуется не менее тысячи работников – врачей, среднего и младшего персонала. Я поручаю департаменту финансов вместе с департаментом здравоохранения отработать финансирование развертывания коек и немедленно направить на эти цели средства резервного фонда», - сказал глава региона на заседании оперштаба.

Кроме того, он призвал непривившихся срочно пройти вакцинацию: «Пока большинство людей не сделают прививку, болезнь не остановить», – обратился к землякам Олег Кувшинников. На сегодня уровень вакцинации взрослого населения региона составляет 36,8%.

Добавим, что с 1 ноября в Вологодской области будут требовать QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни для посещения общепита, медицинских учреждений и массовых мероприятий. Сохраняются все ранее принятые ограничительные меры, действует масочный режим, а режим повышенной готовности продлен до 30 ноября.