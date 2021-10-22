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Здоровье22 октября 2021 15:53

«Яндекс» научил «Алису» показывать QR-код о вакцинации от коронавируса

Голосовой помощник сможет по требованию быстро показать код, но персональные данные не сохраняет
Мария ПАВЛОВА
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Яндекс научил "Алису" быстро находить и показывать QR-код о вакцинации.

Яндекс научил "Алису" быстро находить и показывать QR-код о вакцинации.

Голосовой помощник «Алиса» в приложении Яндекс научилась помогать пользователю в быстром поиске его QR-кода о вакцинации. Вот как это работает.

Чтобы получить свой код, нужно просто сказать: «Алиса, покажи QR-код!». При первом запросе Алиса попросит пользователя авторизоваться на портале Госуслуг, а потом покажет код. Алиса сохранит QR-код на устройстве, которым пользуется человек, и в дальнейшем будет показывать его уже без авторизации на Госуслугах. Код появится и в профиле пользователя в приложении Яндекс. Если вам нужно попасть в музей, театр или другое общественное место, где требуется предъявить QR-код, нужно попросить Алису показать его или открыть его в своем профиле, если просить Алису голосом почему-либо неудобно.

Разработчики уверяют, что Алиса не получает и не сохраняет персональные данные пользователя, а запоминает только сам QR-код.

А вот здесь на kp.ru можно узнать все о том, как получить QR-код о вакцинации против коронавируса и как им пользоваться.