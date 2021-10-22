«Яндекс» научил «Алису» показывать QR-код о вакцинации от коронавируса

Яндекс научил "Алису" быстро находить и показывать QR-код о вакцинации.

Голосовой помощник «Алиса» в приложении Яндекс научилась помогать пользователю в быстром поиске его QR-кода о вакцинации. Вот как это работает.

Чтобы получить свой код, нужно просто сказать: «Алиса, покажи QR-код!». При первом запросе Алиса попросит пользователя авторизоваться на портале Госуслуг, а потом покажет код. Алиса сохранит QR-код на устройстве, которым пользуется человек, и в дальнейшем будет показывать его уже без авторизации на Госуслугах. Код появится и в профиле пользователя в приложении Яндекс. Если вам нужно попасть в музей, театр или другое общественное место, где требуется предъявить QR-код, нужно попросить Алису показать его или открыть его в своем профиле, если просить Алису голосом почему-либо неудобно.

Разработчики уверяют, что Алиса не получает и не сохраняет персональные данные пользователя, а запоминает только сам QR-код.

А вот здесь на kp.ru можно узнать все о том, как получить QR-код о вакцинации против коронавируса и как им пользоваться.