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Происшествия22 октября 2021 16:00

Доступ на Красную площадь ограничили после того, как стена Кремля пострадала от порыва ветра

Сильный ветер сорвал с кремлевской стены строительные леса и сломал один зубец
Мария ПАВЛОВА
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После того, как порыв ураганного ветра сломал зубец и снес строительные леса с кремлевской стены, доступ на Красную площадь временно ограничили.

После того, как порыв ураганного ветра сломал зубец и снес строительные леса с кремлевской стены, доступ на Красную площадь временно ограничили.

Доступ на Красную площадь на время ограничили после того, как 22 октября от сильного порыва ветра пострадала кремлевская стена.

Порывом ураганного ветра со стены сорвало строительные леса. Пострадала и сама стена – отломан один зубец (мерлон). С людьми обошлось - в то время, как ветер обрушил леса, рабочих на них не было, и никто не пострадал.

22 октября главное управление МЧС России по г.Москве предупреждало, что ветер будет сильным – порывами 15-20 м/с. Это все из-за прохождения холодного атмосферного фронта. По прогнозам синоптиков, дуть перестанет в 18 часов. До этого времени МЧС рекомендует водителям не парковать автомобили около деревьев, а пешеходам – не приближаться к рекламным щитам и прочим шатким конструкциям. И всем вместе – быть очень осторожными и беречь себя.

Ураганный ветер в Москве повредил один из зубцов на стене Кремля