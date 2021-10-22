В канцелярии премьера Израиля назвали встречу Путина и Беннета теплой и позитивной Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Сочи была теплой и позитивной, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

«Встреча была теплой и позитивной, на ней были рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений», – передает ТАСС сообщение канцелярии.

Там отметили, что переговоры политиков длились пять часов.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 22 октября, российский лидер и премьер Израиля провели встречу в Сочи. Путин отметил, что между Москвой и Тель-Авивом сложились уникальные отношения, а Советский Союз стоял по сути у истоков создания государства Израиль. Кроме того, напомнил президент, там проживает одна из крупнейших в мире зарубежных русскоязычных общин.

Беннет в свою очередб отметил, что СССР внес огромный вклад в победу во Второй мировой войне, за что еврейский народ должен быть ему признателен.