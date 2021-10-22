Надежду Савченко задержали в Киеве с поддельным COVID-сертификатом

Надежда Савченко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" задержали бывшего украинского парламентария Надежду Савченко с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту "Борисполь" обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Одна из фигуранток является бывшим народным депутатом, — говорится в сообщении полиции Киева.

По данным агентства УНИАН, речь идет о бывшем депутате Верховной рады Надежде Савченко и ее сестре Вере. Они пытались попасть на Украину. При этом нет информации о том, из какой страны они прилетели. Возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов".

Ранее Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия и посол Украины в Казахстане Петр Врублевский попались на подделке сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично принес извинения премьеру Казахстана Мамину за произошедший инцидент и своих подчиненных, предоставивших фальшивые справки.