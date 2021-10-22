Rockstar назвала цены на переиздание трех частей GTA

Названы цены на ремастеры трех частей GTA. Фото: Rockstar

Американская компания Rockstar назвала цены за ремастеры трех частей серии экшен-адвинчур GTA, которые выйдут 11 ноября на ПК и консолях.

Напомним, в обновленной версии игр улучшат качество текстур и геймплей. При этом стилистика, сюжет и механики экшенов останутся прежними.

Стоимость GTA: The Trilogy — The Definitive Edition на ПК составит 4279 рублей. Версии для приставок PlayStation 5 и Xbox Series обойдутся в 4639 рублей и 59,99 (около 4,2 тысячи рублей) долларов соответственно. На Nintendo Switch трилогия будет стоить 5399 рублей.

Также были опубликованы минимальные системные требования версии на ПК — процессор Intel Core i5-2700K или AMD FX-6300, 8 Гб оперативной памяти, видеокарты Nvidia GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280.

Вместе с этим стартовал предзаказ. Трилогия выйдет 11 ноября 2021 года.

Напомним, игры предлагают игроку роль преступника в большом городе, продвигающегося с развитием сюжета по карьерной лестнице организованной преступности. Главари преступного мира дают игроку различные поручения, которые нужно выполнять для продвижения по сюжету. По большей части это ограбления банков, заказные убийства и другие преступные действия. Также в качестве альтернативного времяпрепровождения доступно зарабатывание денег на такси; работа пожарным, полицейским, водителем машины скорой помощи, курьером; сутенерство; стрит-рейсинг; обучение управлению летательными средствами.