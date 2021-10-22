Россиянам напомнили, как безопасно совершать онлайн-покупки

Дригайло отметил, что лучше не следует вводить данные банковской карты, если пользователь подключен к публичной Wi-Fi сети Фото: Архив КП

Директор по стратегическим коммуникациям финтех платформы "Фаст Ривер" Дмитрий Дригайло в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, что главная причина обмана в интернете - человеческий фактор, недостаточная финансовая грамотность и отсутствие банальной осмотрительности.

"Внимательно проверяйте сайты и сервисы, которые запрашивают данные вашей банковской карты. Если сайт вызывает подозрение, например нет отзывов, и компания появилась недавно, лучше откажитесь от транзакции и поищите более благонадежного продавца", - посоветовал он.

Эксперт отметил, что лучшим решением будет дополнительная виртуальная карта, на которой вы будете хранить деньги для данной покупки и в случае чего сможете вовремя ее заблокировать.

Дригайло добавил, лучше не следует вводить данные банковской карты, если пользователи подключены к публичной Wi-Fi сети.

Ранее сообщалось, что YouTube на неделю превратится в онлайн-магазин. Сервис начнет тестировать функцию покупок товаров прямо из видео, сообщает телеканал "360".