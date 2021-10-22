Психолог Сергей Ланг рассказал о разнице между мужской и женской психикой

Утверждать, что женская психика крепче мужской или наоборот, психолог не берется. По его мнению, каждый человек индивидуален. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Психолог Сергей Ланг в Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины в беседе с "Пятым каналом" рассказал о разнице между мужской и женской психикой.

"В тот момент, когда происходят жизненные проблемы, женщина на них остро реагирует. Она проявляет эмоцию, реагирует на раздражающие факторы. В итоге ей становится легче. Мужчина накапливает эмоции переживания, но рано или поздно все равно произойдет сбой, то есть мужчина выплеснет эту эмоцию. Но она будет проявляться более остро, более эмоционально", - заявил эксперт.

При этом, утверждать, что женская психика крепче мужской или наоборот, психолог не берется. По его мнению, каждый человек индивидуален.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, где познакомиться одинокому мужчине с женщиной. Проще всего знакомиться в магазинах: там женщины, разбирающиеся в товарах и продуктах намного лучше, чем мужчины, всегда с удовольствие проконсультируют растерявшегося представителя противоположного пола.