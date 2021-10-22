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Общество22 октября 2021 19:09

Психолог Сергей Ланг рассказал о разнице между мужской и женской психикой

Утверждать, что женская психика крепче мужской или наоборот, психолог не берется. По его мнению, каждый человек индивидуален
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Утверждать, что женская психика крепче мужской или наоборот, психолог не берется. По его мнению, каждый человек индивидуален.

Утверждать, что женская психика крепче мужской или наоборот, психолог не берется. По его мнению, каждый человек индивидуален.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Психолог Сергей Ланг в Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины в беседе с "Пятым каналом" рассказал о разнице между мужской и женской психикой.

"В тот момент, когда происходят жизненные проблемы, женщина на них остро реагирует. Она проявляет эмоцию, реагирует на раздражающие факторы. В итоге ей становится легче. Мужчина накапливает эмоции переживания, но рано или поздно все равно произойдет сбой, то есть мужчина выплеснет эту эмоцию. Но она будет проявляться более остро, более эмоционально", - заявил эксперт.

При этом, утверждать, что женская психика крепче мужской или наоборот, психолог не берется. По его мнению, каждый человек индивидуален.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, где познакомиться одинокому мужчине с женщиной. Проще всего знакомиться в магазинах: там женщины, разбирающиеся в товарах и продуктах намного лучше, чем мужчины, всегда с удовольствие проконсультируют растерявшегося представителя противоположного пола.