В пистолете, из которого Болдуин застрелил оператора, был один боевой патрон

Алек Болдуин Фото: REUTERS

В пистолете, из которого актер Алек Болдуин застрелил оператора, был один боевой патрон. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе.

- Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера, — говорится в сообщении профсоюза, которое было разослано его членам.

Местные СМИ сообщают, что пистолет и прочие реквизиты готовили к съёмкам местные сотрудники из Нью-Мексико. Поскольку пистолет не был боевым, пуля, предположительно, разорвалась в стволе

Напомним, 21 октября Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) в штате Нью-Мексико. 42-летняя оператор-постановщик Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и спецавиацией была доставлена в больницу города Альбукерке, однако усилия врачей не увенчались успехом, и женщина спустя некоторое время скончалась.